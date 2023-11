Braunlage. Für das Eishockey-Team aus Braunlage stehen am Wochenende zwei Spiele an. Die Fans der Harzer Falken freuen sich auf das erste Heimspiel.

Die Harzer Falken treffen an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Nord auf den Adendorfer EC und den Hamburger SV. Bereits am Freitagabend tritt das Team von Trainer Jozef Potac im Walter-Maack-Eisstadion Adendorf gegen einen Mitfavorit auf den Titel an. Los geht es um 20 Uhr. Am Sonntag empfangen die Falken dann den HSV im Wurmbergstadion. Der Einlass beginnt etwa eine Stunde vor Spielbeginn um 18 Uhr.