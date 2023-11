Weißenfeld. Beim zuvor sieglosen Schlusslicht Mitteldeutscher BC kassiert die BG Göttingen nach einer schwachen Leistung in der Abwehr eine 89:97 (46:45)-Niederlage.

Mit dieser Defensivleistung war auch beim Schlusslicht kein Blumentopf zu gewinnen. Die BG Göttingen musste sich in der Basketball-Bundesliga am Samstagabend beim zuvor sieglosen Syntainics MBC mit 89:97 (46:45) geschlagen geben. Vor 2.100 Zuschauern in der Stadthalle Weißenfels – darunter rund 100 lautstarke Veilchen-Fans – kamen die Göttinger nach langsamem Start immer besser in die Partie, hatten dem letzten Lauf der Hausherren aber nichts mehr entgegenzusetzen. Bester Veilchen-Werfer war Umoja Gibson, der mit 35 Punkten einen neuen Saison-Bestwert in der Liga aufstellte. Für die Weißenfelser traf Martin Breunig am häufigsten (21 Zähler).

Wenn man 97 Punkte zulässt, 52 davon in der zweiten Halbzeit, dann ist es sehr schwierig, auswärts zu gewinnen. Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen, nach der Niederlage beim MBC

Die Veilchen, bei denen weiterhin Harper Kamp (Knie) und Philipp Hartwich (Ellbogen) nicht mitwirken konnten, brauchten etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen. In der Offensive fehlte der Rhythmus (1:8/3.). Ein Dreier von Gibson zum 4:8 war nur eine kurze Entlastung, weil die Weißenfelser mit viel Energie spielten. Breunig baute den Gastgeber-Vorsprung auf 4:12 aus und zwang Foucart zu seiner ersten Auszeit (4.). Im Anschluss daran lief es für sein Team deutlich besser. Die Göttinger kämpften sich Stück für Stück heran. Den 12:4-Lauf schloss Deondre Burns zum 16:16-Ausgleich ab (7.). Zum Viertelende erarbeitete sich der MBC wieder leichte Vorteile (21:24).

BG Göttingen liegt zur Pause knapp vorne

Gleich zum Start in den zweiten Abschnitt glich Grant Anticevich per Dreier aus (24:24/11.). Die Veilchen hatten nun ihren Offensiv-Rhythmus gefunden: Gibson traf per Dreier zur ersten BG-Führung (29:28/13.). Zunächst schafften es die Göttinger, vorne zu bleiben (38:34/17.), aber die Hausherren kämpften. Kostja Mushidi schloss einen 1:6-Lauf zum 39:40 ab (17.). Doch die Gäste hatten die passende Antwort, holten sich die Führung zurück und bauten diese auf 44:40 aus (18.). Die Partie blieb aber eng – die BG ging mit einem knappen 46:45-Vorsprung in die Pause.

Die Göttinger kamen mit viel Energie aus der Kabine und zogen durch einen 6:0-Lauf auf 52:45 davon (22.). Dann bekam Karlis Silins sein drittes Foul verhängt. Ohne den Letten fehlte Präsenz unter dem Korb, bei den Rebounds waren die Gäste nun deutlich unterlegen. Der MBC nutzte dies aus (56:56/25.), ihr Pulver hatten die Wölfe aber noch nicht verschossen: Johnathan Stove traf zwei Dreier hintereinander zum 58:62 (26.). Die Veilchen liefen diesem Rückstand hinterher, ließen sich aber nicht entmutigen, zum Viertelende stand es 66:72.

Göttingen geht in Führung, Weißenfels kontert

Im letzten Abschnitt kämpften die Göttinger angeführt von Gibson und Osaro Rich. Die beiden erzielten neun Zähler in Folge und brachten die BG wieder in Front (75:74/33.). Doch die Wölfe holten sich die Führung zurück (77:83/36.). Gibson traf von außen zum 80:84 (36.), aber die Veilchen-Verteidigung schaffte es nicht, den MBC am Punkten zu hindern. Bis zur 38. Minute war die Partie noch eng (84:88), dann starteten die Weißenfelser den entscheidenden Lauf.

„Offensiv haben wir gut gespielt, der eine oder andere Spieler sogar sehr gut“, sagte Foucart, um dann die Probleme aufzuzeigen: „Wenn man 97 Punkte zulässt, 52 davon in der zweiten Halbzeit, dann ist es sehr schwierig, auswärts zu gewinnen. Entscheidende Rebounds gingen am Ende an den MBC und unser Foulmanagement war in einigen Momenten des Spiels nicht gut.“

Am kommenden Mittwoch, 8. November, steht die nächste Aufgabe für die Göttinger an. Dann treten sie im FIBA Europe Cup bei BC TSU Tiflis an. Die Reise nach Georgien beginnt bereits am Montag.

