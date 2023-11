Hildesheim. Die Verbandsliga-Handballer der HSG Oha müssen beim Spitzenreiter GW Himmelthür antreten - eine Woche nach der Trennung vom bisherigen Trainerduo.

Für die Handballer der HSG Oha beginnt am Samstag die zweite Phase der Saison. Nach der Pause aufgrund der Herbstferien ist der Verbandsligist beim Spitzenreiter TuS GW Himmelsthür in Hildesheim gefordert - und das unter besonderen Vorzeichen. Es ist die erste Partie nach der Trennung vom bisherigen Trainergespann Lars Grollmisch/Till Gräber, interimsweise hatte unter der Woche Sebastian Heiler die Leistung des Trainings übernommen. Los geht es in der Sporthalle in der Jahnstraße um 16.45 Uhr.