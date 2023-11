Herzberg. Nach einer vierwöchigen Pause empfängt die HSG Oha am Samstag um 17 Uhr die HSG Liebenburg-Salzgitter in der Herzberger Mahntehalle.

Nach einer Spielverlegung kurz vor den Herbstferien und einer daraus resultierenden vierwöchigen Spielpause greifen die Damen der HSG Oha an diesem Samstag um 17 Uhr wieder in das Spielgeschehen ein. Das Team von Frank Mai empfängt die HSG Liebenburg-Salzgitter in der Handball-Landesliga der Frauen und möchte zurück in die Erfolgsspur finden. Anschließend empfängt die zweite Herrenmannschaft den SV Schedetal Volkmarshausen in der Regionsoberliga Süd. Anwurf ist um 19.30 Uhr.