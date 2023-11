Osterode. Bei den Fußballerinnen geht es auch Anfang November noch um wichtige Punkte. Von der Landesliga bis zur Kreisliga wird an diesem Wochenende gespielt.

Bei den Fußballerinnen macht sich langsam die nahende Winterpause bemerkbar. So bestreiten die Kickerinnen des FC Westharz in der Bezirksliga ihre letzte Partie des Jahres. In der Landesliga und Kreisliga rollt der Ball noch etwas länger, beteiligt sind dabei auch an diesem Wochenende die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode.