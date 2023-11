Osterode. Am Samstag und Sonntag ist die Luftgewehr-Bundesliga zu Gast in Osterode. Die SB Freiheit hat bei ihrem Heimwettkampf harte Nüsse zu knacken.

Wenn die Luftgewehr-Bundesliga einmal im Jahr in Osterode ihr Stelldichein gibt, dann dürfen sich die Zuschauer auf die besten Sportschützen der Welt freuen. Am Wochenende ist es wieder so weit und die SB Freiheit lädt zu ihrem Heimwettkampf in die Lindenberghalle ein. Die Halle am Samstag ist bereits ab 11 Uhr geöffnet, wenn das öffentliche Training stattfindet. Der erste Wettkampf startet um 15 Uhr. Am Sonntag öffnet die Halle um 9 Uhr, die Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr. Die Gastgeber von der SB haben an beiden Tagen harte Nüsse zu knacken.