Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord steht für die Harzer Falken das erste richtige Wochenende an. Zum Auftakt gibt es das Derby bei den Salzgitter Icefighters.

Die Zeit der Vorbereitung ist endgültig vorbei, ab jetzt zählt es für die Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga Nord. Mit dem Derby am Freitagabend bei den TAG Salzgitter Icefighters steigen die Braunlager so richtig in die neue Saison ein. Los geht es in der Humboldtallee um 20 Uhr, die Gäste hoffen auf lautstarke Unterstützung.