Göttingen. Beim Feuerwerk der Turnkunst treffen Weltklasse-Athleten auf junge Nachwuchssportler - so auch bei der Heartbeat-Tournee in diesem Winter.

Ganz gleich, ob medaillendekoriert oder mit großen Träumen – beim Feuerwerk der Turnkunst begegnen sich alle Ensemblemitglieder auf Augenhöhe. Bei der Heartbeat Tournee 2024 – der 34. Auflage von Europas erfolgreichster Turnshow – treffen einmal mehr Weltklasse-Artistinnen und Weltklasse-Artisten auf hoffnungsvolle Nachwuchstalente der Lokalgruppen. Gemeinsam werden sie zu einem großen Gesamtkunstwerk verschmelzen und vom 29. Dezember 2023 bis zum 28. Januar 2024 Zehntausende Zuschauerinnen und Zuschauer mitnehmen auf eine Reise in das New York der 1980er Jahre.

Es berührt mich sehr, diese jungen und äußerst talentierten Artistinnen und Artisten beim Feuerwerk der Turnkunst zu treffen und macht mich stolz, mit ihnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Ludivine Furnon vom Duo Maintenant, über die Nachwuchsgruppen beim Feuerwerk der Turnkunst

Dabei werden sie während ihrer gemeinsamen Zeit sowohl auf der Bühne als auch Backstage viel voneinander lernen, wie es Ludivine Furnon vom Duo Maintenant betont. „Es berührt mich sehr, diese jungen und äußerst talentierten Artistinnen und Artisten beim Feuerwerk der Turnkunst zu treffen und macht mich stolz, mit ihnen gemeinsam auf der Bühne zu stehen“, sagt Ludivine und ergänzt: „Sie erinnern mich sehr an meine eigene Zeit, als ich so jung war.“ Sie könne gut nachempfinden, wie die Nachwuchskünstler sich fühlen, wie hart sie arbeiten müssen, um ein neues Element zu beherrschen. „Ich finde es sehr beeindruckend, welch positive Energie und Leidenschaft sie mitbringen, aber auch neue Techniken.“

Viel von den jungen Artisten lernen

Obwohl sie selbst eine erfolgreiche Turnerin war, die an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnahm, als erste französische Turnerin Europameisterin am Boden wurde und bei zahlreichen Shows ein viel gefeierter Star ist, könne sie viel von den jungen Artisten lernen. „Sie sind eine echte Inspiration“, macht Ludivine deutlich.

Für die jungen Turner, Artisten und Akrobaten der Lokalgruppen ist es eine besondere Ehre, mit solch erfolgreichen Weltstars die Bühne zu teilen. Die Schwestern Lia und Janne Wessling, 15 und 13 Jahre alt, sind seit sechs Jahren in der Showgruppe Green Spirits der TSG Hatten-Sandkrug aktiv. Sie stehen stellvertretend für so viele junge Sportler aus den Lokalgruppen, die in die jeweils aktuelle Show des Feuerwerk eingebunden werden. Sie bewundern nicht nur die Grazie und die vorbildliche Körperspannung der Stars, sondern nehmen ihre turnerischen Fähigkeiten durchaus zum Anlass, sich „zu Hause öfter mal in den Spagat zu setzen, um die Dehnfähigkeit zu verbessern“, wie die jungen Green Spirits-Mädchen betonen.

Begegnung bei der Bühnenshow des Feuerwerks der Turnkunst

Dem Duo Maintenant begegneten sie im September bei der Feuerwerk der Turnkunst-Bühnenshow im Rahmen von „Kultur im Zelt“ in Braunschweig – ein Erlebnis, das ihre Motivation enorm gesteigert hat, konzentriert und hart weiterzuarbeiten. Genau das will Ludivine ihnen und all den anderen hoffnungsvollen Lokalgruppen gern mit auf den Weg geben: „Selbst nach einem schlechten Training sollen sie niemals aufgeben, immer an sich und ihre Träume glauben und sich eine positive Einstellung bewahren. Was immer die Mädchen erreichen wollen – es ist möglich!“

Wie viel Potenzial in den Nachwuchstalenten steckt, wird bei Heartbeat besonders daran deutlich, dass sich jede einzelne Lokalgruppe nahtlos in die Gesamtshow einfügt. Musikalisch und artistisch wird die Show mehr denn je aus einem Guss daherkommen. Also, schnell Tickets sichern und diesen ganz besonderen Heartbeat spüren – es lohnt sich.

Feuerwerk der Turnkunst Das Feuerwerk der Turnkunst wird mit der Heartbeat-Tournee 2024 auch in der Lokhalle in Göttingen Station machen. Am 23. Januar und 24. Januar fällt der Vorhang jeweils um 19 Uhr, am 25. Januar beginnt die Show bereits um 17 Uhr. In der näheren Umgebung ist das Feuerwerk der Turnkunst zudem in Hannover (ZAG-Arena, 31. Dezember, 17 Uhr; 27. Januar, 14 und 19 Uhr), Braunschweig (Volkswagenhalle, 12. Januar, 19 Uhr; 13. Januar, 14 und 19 Uhr) sowie Kassel (Rothenbach-Halle, 22. Januar, 19 Uhr) zu sehen. Insgesamt stehen im Winter 23 Städte auf dem Tournee-Plan, 37 Vorstellungen sind geplant. Die genauen Termine sowie Eintrittskarten gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de.

