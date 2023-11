Herzberg. Zum sechsten Mal wird in Niedersachsen das VGH Masters ausgetragen. Jetzt steht auch fest, wo die Vorrunde im NFV-Kreis Göttingen-Osterode stattfindet.

Zum sechsten Mal sind die Konsolenkicker aus Niedersachsen in diesem Winter im Einsatz und kämpfen beim VGH Masters um die Krone im eFootball. Inzwischen steht auch der Termin und Austragungsort für das Qualifikationsturnier im NFV-Kreis Göttingen-Osterode fest. Gezockt wird am Samstag, 2. Dezember, ab 13 Uhr im Vereinsheim des VfL 08 Herzberg, die Teams werden gebeten, etwa eine halbe Stunde vor Beginn einzutreffen.

„Tretet als Verein bei den diesjährigen VGH Masters-Qualifiern an und nutzt die Gelegenheit, eure Vereinsfarben auch auf den virtuellen Plätzen zu vertreten“, hofft Michael Stork, der eFootball-Beauftragte im NFV-Kreis, auf viele Teilnehmer. Die Ausschreibung richtet sich an alle Fußballvereine im Kreis, die Teilnahme ist kostenfrei.

VGH Masters: Das sind die Teilnahmebedingungen

Für den Qualifier kann jeder Verein Zweier-Teams melden, die Spieler müssen dabei mindestens 16 Jahre alt sein. Zudem muss ein Spieler jedes Teams registriertes Mitglied im meldenden Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. „Messt euch mit den anderen Teams aus eurem NFV-Kreis, werdet eKreispokalsieger und qualifiziert euch für das große Finalturnier der VGH Masters im Februar 2024“, so Stork.

Das Turnier wird in dem Spiel EA SPORTS FC 24 auf der PlayStation 5 im „2 gegen 2“-Anstoß-Modus gespielt. Anmeldungen können ab sofort online unter www.vgh-masters.de erfolgen, hier ist auch das ausführliche Regelwerk aufgeführt. Am 2. Dezember wird das Qualifikationsturnier in Herzberg ungefähr bis 18 Uhr dauern, für das leibliche Wohl der Zocker und Gäste ist natürlich gesorgt. „Schön wäre es, wenn die Teams auch in der entsprechenden Vereinskleidung antreten“, ergänzt Stork.

