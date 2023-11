Kerstlingerode. Im Rahmen der Aktion „Profi wird Pate“ ist Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein heute zu Gast in Kerstlingerode und unterstützt Jungschiri Arian Grimme.

Im Rahmen der DFB-Aktion „Profi wird Pate“ wird FIFA-Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein im NFV-Kreis Göttingen-Osterode den Jung-Schiedsrichter Arian Noel Grimme (12 Jahre) bei seinem zweiten Einsatz als Schiedsrichter betreuen. „Wir freuen uns sehr, dass Riem den Weg aus Bad Harzburg nach Kerstlingerode auf sich nimmt, um mit Ihrem Einsatz sowohl Arian bei seiner Spielleitung zu unterstützen und damit auch Werbung für die Schiedsrichtertätigkeit in unserem Kreis zu machen“, freut sich Schiedsrichterobmann Christian Rahlfs über den Besuch der derzeit wohl besten deutschen Unparteiischen.

Riem Hussein: Von Schweden über München nach Kerstlingerode

Nach ihrem internationalen Einsatz in Schweden und der Leitung des Frauen-Bundesliga-Spiels zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird Hussein am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr zum Spiel der D-Junioren des JFV Eichsfeld III gegen TuSpo Petershütte kommen. Kurzfristig wurde die Partie nach Kerstlingerode auf den Kunstrasenplatz verlegt, der ursprünglich vorgesehene Platz in Nesselröden ist nicht bespielbar.

Arian hat seine Prüfung am 21. September beim Lehrgang in Göttingen erfolgreich bestanden. Seitdem hatte er einen Einsatz als Spielleiter bei einem D-Juniorenspiel und zwei Assistenten-Einsätze. „Diese Unterstützung wird für Arian ein absolutes Highlight werden“, freut sich auch sein Vater Andre Grimme, der seit 27 Jahren weit über die Kreisgrenzen als Schiedsrichter im Einsatz ist. Unter anderem stand er auch schon als Schiedsrichterassistent bei Hussein an der Linie. Aufgrund des sehr guten Kontaktes war es für die bekannte Schiedsrichterin nun eine Herzensangelegenheit, diesen Termin im NFV-Kreis Göttingen-Osterode möglich zu machen.

