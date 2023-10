Osterode. Der VfR Dostluk Osterode bleibt zwar ungeschlagen, lässt gegen den SCW Göttingen aber Punkte liegen. Spitzenreiter Petershütte glänzt in Göttingen.

Nur zwei der drei Begegnungen mit Altkreis-Beteiligung konnten am Reformationstag in der Fußball-Bezirksliga ausgetragen werden. Während in Göttingen und Osterode auf Kunstrasen gespielt wurde, musste das Derby zwischen dem SV Rotenberg und der SG Bergdörfer nach den Regenfällen der Nacht wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.