In der Fußball-Bezirksliga trifft der VfR Dostluk Osterode (in rot) am 31. Oktober 2023 am 15. Spieltag auf den SCW Göttingen. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz des Jahnstadions endet mit einem 1:1 (0:1), die Gastgeber bleiben damit ungeschlagen. © FMN | Robert Koch