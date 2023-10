Braunlage. Im letzten Vorbereitungsspiel überzeugen die Harzer Falken gegen den Adendorfer EC. Für die 1b der Falken gibt es hingegen ein jähes Erwachen.

Die Harzer Falken haben in ihrem letzten Vorbereitungsspiel noch einmal deutlich ihre Ambitionen für die anstehende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord unterstrichen. Gegen den Adendorfer EC setzten sich die Braunlager vor heimischer Kulisse mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) durch und gewannen damit auch den zweiten Testspielvergleich mit dem Vorjahresfinalisten. Ein jähes Erwachen erlebte hingegen die neu formierte 1b-Mannschaft in ihrem ersten Punktspiel.