Osterode. Spannende Aufgaben warten auf das Altkreis-Trio am Feiertag in der Fußball-Bezirksliga, wenn der 15. Spieltag ausgetragen wird.

Drei Spiele, die im Vorfeld alle jede Menge Spannung versprechen: Die Aufgaben für das Altkreis-Trio in der Fußball-Bezirksliga am Reformationstag haben es in sich. Während das Topduo TuSpo Petershütte und VfR Dostluk Osterode es jeweils mit einem starken Verfolger aus Göttingen zu tun bekommt, empfängt der SV Rotenberg im Derby die SG Bergdörfer. Spielbeginn ist am Dienstag jeweils um 14.30 Uhr.