Osterode. TuSpo Petershütte und der VfR Dostluk Osterode stehen weiter an der Spitze der Fußball-Bezirksliga, verpassen aber Siege. Besser macht es Rotenberg.

In der Fußball-Bezirksliga stehen TuSpo Petershütte und der VfR Dostluk Osterode weiter an der Spitze, auch an diesem Spieltag agierte das Duo im Gleichschritt - jedoch völlig anders als gedacht. Beide Teams gaben in Göttingen einen Vorsprung aus der Hand und mussten sich mit einem Teilerfolg begnügen. Besser machte es der SV Rotenberg, der in Lenglern seine Führung über die Zeit rettete.