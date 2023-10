Hörden. In der 1. Kreisklasse trifft die erste Tischtennis-Mannschaft der Hördener auf die zuvor verlustpunktfreien Gäste vom TTK Gittelde-Teichhütte II.

Mit dem TTK Gittelde-Teichhütte II trat die bis dato verlustpunktfreie Mannschaft der 1. Tischtennis-Kreisklasse beim SV Rot-Weiß in Hörden an. Die Spieler der Hördener Ersten spielten nach zwei Siegen in Folge selbstbewusst auf und so entwickelt sich von Beginn an eine ausgeglichene und spannende Partie, in der die Hälfte der Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden.

Der optimale Start glückte den Hausherren nicht ganz, zwar gewannen Diekmann/J. Peters ihr Doppel, aber A. Peters/ Kowalski verloren trotz Zwei-Satz-Führung noch ihr Duell. Auch die erste Einzelrunde verlief ausgeglichen, zwei Spiele waren dabei besonders packend. Michael Diekmann drehte sein Match und gewann im Entscheidungssatz mit 11:9, dagegen verlor Joachim Peters nach Satzführung seine Partie mit 11:13 im fünften Durchgang. Rouven Kowalski zeigte wieder eine tolle Leistung und gewann zum zwischenzeitlichen 3:2.

Nach der erneuten Führung der Gäste (3:4), punkteten Axel Peters und Rouven Kowalski, der mit 11:8 den fünften Satz für sich entschied. Im letzten Einzel war Joachim Peters klar auf der Verliererstraße und musste die ersten beiden Sätze deutlich abgeben. Ab dem dritten Satz kam er immer besser ins Spiel und gewann am Ende den Entscheidungssatz mit 11:9 zum 6:4 für Hörden. Mit der Führung im Rücken ging es in die Schlussdoppel. Nach hartem Kampf mussten sich Diekmann/J. Peters geschlagen geben, dafür glänzten A. Peters/Kowalski und gewannen ihr Doppel zum völlig überraschenden 7:5-Erfolg.

