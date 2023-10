Breitenberg. In der Frauen-Bezirksliga feiert der FC Westharz einen Auswärtserfolg auf dem Breitenberg. Das SG-Spiel in der Landesliga fällt witterungsbedingt aus.

Während bei den Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Westharz endlich gejubelt werden konnte, hieß es für die Landesliga-Frauen der SG Wulften/Lindau/Hattorf erneut aussetzen. Nach dem Heimspiel in der Vorwoche gegen Northeim fiel nun auch die Auswärtspartie bei Wacker Braunschweig aus - der Platz in der Löwenstadt war unbespielbar. In der Frauen-Kreisliga marschiert der SC HarzTor und holt den nächsten Dreier.