Osterode. Der VfR Dostluk Osterode feiert gegen den FC Gleichen einen 2:0-Erfolg und zieht wieder mit Petershütte gleich - TuSpo siegte schon am Freitagabend.

Perfektes Wochenende für das Altkreis-Trio in der Fußball-Bezirksliga! TuSpo Petershütte, der VfR Dostluk Osterode und der SV Rotenberg konnten sich jeweils über Heimsiege freuen und drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen. In der Tabelle bleiben die Petershütter an der Spitze, punktgleich vor dem Lokalrivalen vom VfR Dostluk. Dahinter klafft bereits eine Lücke von sechs Punkten.