Adendorf. Die Harzer Falken zeigen sich direkt vor dem Start in die Regionalliga Nord bestens aufgelegt und gewinnen beim Vorjahresfinalisten in Adendorf.

Eine starke Generalprobe legten die Harzer Falken auf das Eis. Direkt vor dem ersten Duell um Punkte in der Eishockey-Regionalliga Nord am Sonntagabend bei den Harsefeld Tigers setzte sich die Mannschaft von Trainer Jozef Potac in einem Testspiel mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) beim Vorjahresfinalisten Adendorfer EC durch.