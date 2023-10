Osterode. Der Zweite VfR Dostluk Osterode hat in der Fußball-Bezirksliga den Dritten FC Gleichen zu Gast. Auch der SV Rotenberg trägt ein Heimspiel aus.

Während TuSpo Petershütte schon am Freitagabend gegen den FC Grone antritt, sind die beiden weiteren Fußball-Bezirksligisten aus dem Altkreis am 13. Spieltag erst am Sonntag gefordert. Der VfR Dostluk Osterode hat den FC Gleichen zum Topspiel zu Gast, auch der SV Rotenberg spielt vor heimischer Kulisse. Anpfiff ist jeweils um 14.30 Uhr.