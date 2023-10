Wietze. Am zweiten Wettkampfwochenende der Luftgewehr-Bundesliga bekommt es die Mannschaft der SB Freiheit zudem mit dem SV Gölzau zu tun.

Auf die SB Freiheit wartet am Wochenende die kürzeste Anreise zu einem Auswärtswettkampf in der laufenden Saison, zugleich aber auch der schwerstmögliche Gegner. Am zweiten Wettkampfwochenende der Luftgewehr-Bundesliga sind die Harzer zu Gast in Wietze in der Südheide, Ausrichter ist der SV Wieckenberg. Als Kontrahenten warten am Samstag ab 15 Uhr der amtierende Meister SSG Kevelaer, am Sonntag ab 11.30 Uhr folgt das Duell mit dem SV Gölzau. „Zwei Punkte sollten es für uns schon sein, zumal danach die Wettkämpfe kommen, bei denen wir mit der Aufstellung jonglieren müssen“, gibt SB-Trainer Christian Pinno als Ziel aus.