Osterode. Vier Partien, sechs Altkreis-Teams und zwei direkte Altkreis-Duelle. Kurz vor der Winterpause gibt die 1. Kreisklasse Nord noch einmal alles.

Die Hinrunde in der 1. Kreisklasse Nord neigt sich langsam dem Ende entgegen. An diesem Wochenende stehen noch einmal vier Begegnungen im Spielplan, alle mit Altkreis-Beteiligung, darunter sogar zwei Altkreis-Duelle. Spielbeginn ist am Sonntag um 14.30 Uhr, Gespielt wird in Lerbach, Dorste, Freiheit und Lasfelde.