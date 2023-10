Osterode. In der Fußball-Bezirksliga hat Spitzenreiter TuSpo Petershütte am Freitagabend den FC Grone zu Gast und will mit einem Sieg die Spitze verteidigen.

Das Wechselspiel an der Spitze der Fußball-Bezirksliga setzte sich auch am vergangenen Spieltag fort, TuSpo Petershütte übernahm den Platz an der Sonne wieder vom Lokalrivalen VfR Dostluk Osterode. Nun wollen die Blauen alles daran setzen, die Spitze schon am Freitagabend zu festigen. Zu Gast auf dem Lasfelder Sportplatz ist der FC Grone, Spielbeginn um 19 Uhr.