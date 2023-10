Braunlage. Ungewöhnlich, aber Realität: Bevor die Harzer Falken ihr letztes Testspiel absolvieren, geht es am Sonntag beim TuS Harsefeld schon um Punkte.

Das dürfte schon ein Novum sein: Bevor die Harzer Falken in der kommenden Woche ihr letztes Vorbereitungsspiel bestreiten, geht es für das Eishockey-Team aus Braunlage am Sonntag schon um die ersten Punkte in der Regionalliga Nord. Zu Gast beim Aufsteiger TuS Harsefeld Tigers startet die Mannschaft von Trainer Jozef Potac in die Spielzeit. Zuvor steht am Freitag noch der Test beim Adendorfer EC auf dem Programm.