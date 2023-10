Scharzfeld. Die 13-jährige Mathilda Kampen wird im Rahmen der Veranstaltung des TC Scharzfeld für ihr großes Engagement beim Kindertraining geehrt.

Unter dem Motto „Wer kommt, kann spielen – Wer nicht spielt, kann anfeuern, grillen und trinken“ hat der TC Scharzfeld zum Abschluss der Sommersaison im September seinen traditionellen „Tournament Day“ ausgerichtet.

Etliche Mitglieder waren der Einladung des Vorstandes auf die Vereinsanlage im E-Werk-Weg gefolgt, von 14 Uhr an bis in die späten Abendstunden spannende Matches auszutragen und bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem in familiärer Runde zusammenzusitzen. Gäste waren in diesem Jahr ausnahmsweise nicht eingeladen, da am letzten Augustwochenende bereits im großen Rahmen das 40-jährige Vereinsbestehen mit einem Overnight-Turnier und zahlreichen großen und kleinen Gästen gefeiert wurde.

Der Verein hat den Tournament Day auch zum Anlass genommen, die diesjährigen Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister zu ehren. Ebenfalls geehrt und vom zweiten Vorsitzenden Jens Heidelberg für ihr großes Engagement mit einem Geschenk bedacht wurde Mathilda Kampen. Die 13-jährige, ob der Überraschung hocherfreut, trainiert selbst bei der Jugend und unterstützt die Trainerinnen des TC Scharzfeld beim Kindertraining.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.