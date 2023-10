Hattorf. Zum Abschluss der Feierlichkeiten hat der Tischtennisverein in das Hattorfer DGH geladen, sogar Gäste aus den Niederlanden sind dabei.

Der TTC Grün-Weiß Hattorf hat kürzlich sein Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen mit einer stimmungsvollen Feier zum Abschluss einiger besonderer Aktivitäten begangen. Den gelungenen Auftakt in dieses 75. grün-weiße Jubiläumsjahr machte dabei das diesjährige 45. Neu-Jahr-Turnier des TTC, bei dem nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz endlich wieder an die Tische gebeten werden konnte.

Das Turnier war dankenswerterweise von einer tollen Teilnahme und Stimmung geprägt. Dem folgten zwei besondere „Mailights“: Zum einen hatten im Mai 16 Teams aus Hattorf für die ersten Mannschafts-Dorfmeisterschaften gemeldet und dabei viel Spaß und auch großes spielerisches Geschick bewiesen. Zum anderen folgte kurz danach ein bunter Tischtennis-Vormittag zusammen mit allen Klassen der Grundschule An der Sieber und dem Schnuppermobil des TTVN im Hattorfer DGH.

Stimmungsvoller Schlussakkord

Für den Schlussakkord sorgte nun eine stimmungsvolle Jubiläumsfeier mit Vereinsmitgliedern sowie Vertreterinnen und Vertretern von Hattorfer Vereinen und von Tischtennisvereinen aus der Region sowie vom befreundeten TTV Stiphout aus Helmond in den Niederlanden. Hier zeigte sich Frank Pfeiffer, der Vorsitzende des TTC, froh und dankbar für die zahlreiche Teilnahme an den jeweiligen Jubiläumsaktionen und auch für die vielen helfenden Hände, die dazu beigetragen hatten, diesen runden Geburtstag auf die dargestellte vielfältige Art und Weise gemeinsam mit Freunden zu feiern.

Frank Pfeiffer, der Vorsitzende des TTC Grün-Weiß Hattorf, nimmt die Glückwünsche und Grußworte der Gäste entgegen. © Verein | TTC GW Hattorf

Stellvertretend für diejenigen, die gemeinschaftlich die verschiedenen Aktionen vorbereitet und umgesetzt hatten, zeichnete Pfeiffer die zweite TTC-Vorsitzende Martina Kretschmer aus, bei der vorab in einem Festausschuss alle Fäden zusammen gelaufen waren. Während er in seiner Begrüßung vor über 100 Gästen im festlich geschmückten DGH kurz einige Höhen und Tiefen aus der Vereinsgeschichte ansprach, wies im Anschluss an ein leckeres Buffet die stellvertretende Landrätin Maria Gerl-Plein auf die wichtigen Aufgaben hin, die Sportvereine im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitglieder leisteten.

Lobende Grußworte und eine Einladung in die Niederlande

Auch Bernd Gellert als Vorstandsmitglied beim Kreissportbund und Joachim Pförtner als Vorsitzender des Tischtennis-Regionsverbands Südniedersachsen und Mitglied des TTVN-Präsidiums fanden lobende Grußworte. Neben weiteren vorab übersandten schriftlichen Grußbotschaften des Ortsbürgermeisters Frank Kaiser und des Samtgemeindebürgermeisters Daniel Kaiser sowie des Landrats Marcel Riethig war es dann Johann Vereijken von der Tafeltennisvereniging Stiphout, der mit stimmungsvollen Worten für fröhliche Gesichter sorgte und den Teil der offiziellen Glückwünsche beschloss – inklusive einer Einladung für die Hattorfer zum 60-jährigen Jubiläum des TTV in zwei Jahren in die Niederlande.

Ein DJ sorgt am Abend für schwungvolle Unterhaltung. © Verein | TTC GW Hattorf

Nachdem Frank Pfeiffer im Anschluss noch Manuela Schwark für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt hatte, ging es auf das Tanzparkett. Ein DJ übernahm für die nächsten Stunden das Ruder und sorgte für Bewegung, während an Tischen und Tresen zudem ein reger Austausch unter den Gästen herrschte. Zwischendurch gab eine frühere Meistermannschaft ein Stelldichein auf der Bühne, auf einer Leinwand sowie auf Postern konnten Bilder aus den vergangenen Jahrzehnten und auch frühere Vereinstrikots bewundert werden. So wurde es ein bunter und sehr gelungener Ausklang, der die Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr gebührend abrundete.

