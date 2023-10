Hattorf. Vor der Pause aufgrund der Herbstferien sind die Nachwuchs-Handballer der HSG Oha fleißig im Einsatz. Eine Premiere gibt es beim Mini-Turnier in Katlenburg.

Fleißig im Einsatz waren vor der Herbstferienpause die Nachwuchshandballer der HSG Oha. Alle Teams waren gefordert, allerdings mit unterschiedlichem Ausgang.

Männliche C-Jugend – MTV Geismar II 44:34 (25:17). Der Gastgeber legte mit dem Start den Grundstein, nach nur fünfeinhalb Minuten führte die HSG mit 10:0. Das Team von Uwe Kurzawa war körperlich überlegen, spielte das aber nicht immer gut genug aus. Offensiv machte vor allem Fynn Brakel mit 14 Toren auf sich aufmerksam. Mit der Defensive war Kurzawa nicht ganz zufrieden. „Da hatten wir zu viele Lücken und haben deswegen auch zu viele Gegentore bekommen. Insgesamt haben die Jungs das aber gut gemacht“, analysierte der Coach. HSG: Weber, L.K. Mros – Lyko (6), L.M. Mros (2), Ahrens (7/1), Waldmann, Brakel (14), Koecher (6), Strüver (1), Zimmermann, Ramazani (6).

HSG Göttingen – Männliche D1-Jugend 4:33 (1:17). Auch im dritten Saisonspiel feierte die männliche D1-Jugend einen deutlichen Sieg, die ersten 14 Treffer gingen allesamt auf das Konto der Gäste. Das Trainerteam um Lars Eichhorn und Stefan Bernhardt lobte die Geduld der Mannschaft beim Herausspielen der Torchancen. Außerdem positiv: Die Tore waren auf acht Köpfe verteilt, das Team spielte gut zusammen. HSG: Schnepel, Kubat – Melzer (5), Wode (1), Schulze (6), Reinholz (6), Wedekind (5), Schwerin (2), Eichhorn (5/1), Bernhardt (3).

D-Jugend erfährt erstmals etwas Gegenwehr

MTV Rosdorf – Männliche D1-Jugend 17:30 (7:16). Nach drei deutlichen Kantersiegen tat sich das Gästeteam etwas schwer, mit voller Konzentration an die Sache heranzugehen. „Die 17 Gegentore waren viel zu viel“, bemängelte Trainer Lars Eichhorn. Im Angriff lösten die Harzer, angeführt von einem starken Lasse Eichhorn, die Aufgaben gut. Nach einer knappen Führung zum Start (6:5, 12.), setzten sich die Gäste ab. „Wir müssen weiter konzentriert bleiben“, freut sich das Trainerteam auf die Spiele nach den Ferien. Der erste Block der Saison war mit 8:0-Punkten und 133 geworfenen Toren herausragend. HSG: Schnepel, Kubat – Melzer (6), Wode (1), Schulze (4), Wedekind (1), Reinholz (6/1), Bernhardt (5), Schwerin, Eichhorn (7/1).

Die D2-Jugend der HSG Oha. © Verein | HSG Oha

Männliche D2-Jugend – MTV Geismar II 22:33 (11:15). „Die Jungs haben trotz der Niederlage eine richtig gute Leistung gebracht“, freute sich HSG-Jugendkoordinator Frank Mai über den Auftritt. Darüber hinaus fand er auch lobende Worte für Cedric Loch, den jungen Trainer des Teams: „Er macht das mit den Jungs richtig gut.“ Die Oha-Jungs starteten gut, dann kamen aber die Gäste immer besser in Schwung. Trotzdem hielt sich der Halbzeitrückstand mit 11:15 in Grenzen. Der Verlauf in der zweiten Halbzeit war ähnlich, zunächst konnte die HSG dran bleiben, dann sorgte Geismar für die Entscheidung. HSG: Tschörtner – Hentrich (2), Hilbig (2), Haarmann (3), Marshall (2), Webel (5), Masselot (1), Wagner (7/1).

MTV Geismar – Männliche E-Jugend 28:13 (13:6). Die Gäste erwischten einen guten Start, die ersten beiden Tore gingen auf das HSG-Konto. Anschließend häuften sich aber die Fehler und der Gegner wurde stärker, Geismar zog Stück für Stück davon. HSG-Torwart Toni Koch zeigte trotz der vielen Gegentore eine tolle Leistung. HSG: Koch – Weber (1), Wehmeyer (2), Lux, Wemheuer (3), Gothe (3), Mißling (2), Apel, Gerlach (1), Rütters, Kirchhoff, Uhrner, Franke.

Erfolg für die weibliche E-Jugend

JSG Münden/Volkmarshausen – Weibliche E-Jugend 6:23 (3:12). Ihre weiteste Anreise trat die HSG ohne Torfrau an, Josephine Eckert stellte sich zwischen die Pfosten und machte ihre Sache sehr gut. Aber auch ihre Vorderleute waren von Beginn an hellwach, im Minutentakt fielen Tore (6:0, 6.). Die Oha-Mädels spielten auch nach dem Seitenwechsel stark auf und holten sich verdient den vierten Sieg im vierten Spiel. HSG: Eckert – Klas (1), Mißling (3), Winter (3), Döring (1), Stiemerling (7), Deperade, Schettler (2), Andreß (6), Borchert.

Weibliche E2-Jugend – MTV Rosdorf 0:34 (0:15). Gegen den MTV Rosdorf war das junge Team klar unterlegen. Auch ein Torerfolg wollte nicht gelingen.

JSG Duderstadt-Landolfshausen II – Weibliche E2-Jugend 13:6 (6:3). Besser lief es im nächsten Spiel, sogar die erste Führung der Saison gab es zu bejubeln. Anschließend zogen die Eichsfelderinnen zwar auf 6:1 davon, das Team von Denise Kricheldorf-Mai und Laura Diedrich blieb aber dran und kam zwischenzeitlich sogar auf 6:8 heran. HSG: Wilke, P. Schettler, Russo, Töpperwien (2), Langer, Minne, Wemheuer, Hesse, Diederich, Borchert (1), E. Schettler (3).

Mini-Turnier in Katlenburg mit zwei Teams der HSG Oha

Gleich zwei HSG-Mannschaften folgten der Einladung zum Miniturnier der HSG Rhumetal nach Katlenburg. Die Minis Schwiegershausen und die Minis Hattorf stellten eine gemischte Mannschaft, der MTV Lauterberg war ebenfalls dabei. Das Besondere: Da es sich um den älteren Mini-Jahrgang handelte, spielten viele der Kinder das erste Mal auf Großfeld. „Ich fände es gut, wenn auch im zweimal Drei gegen Drei gespielt werden würde, statt im Sechs gegen Sechs“, merkte Marion Speit, Trainerin der MTV-Minis, an. Ansonsten war das Team aus Bad Lauterberg sehr zufrieden mit dem Turnier.

Für die Minis aus Schwiegershausen und Hattorf war es eine doppelte Premiere, erstmals standen die beiden Teams zusammen auf der Platte. Je länger das kleine Turnier ging, desto besser kamen die Jungen und Mädchen zurecht. „Es war schön mit anzusehen, wie sie in jedem Spiel dazu gelernt haben“, so das Trainerteam. HSG: Althaus, Barke, Brück, Deppe, Heise, Lübeck, Mai, Stiemerling, Buchwald, Capito, Greune, Kirbitz, Krügener, M. Waßmann, P. Waßmann.

