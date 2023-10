Osterode. Der SC HarzTor bleibt durch den Auswärtssieg in der Kreisliga vorne dabei. Auch der SSV Neuhof mischt weiter auf den vorderen Plätzen mit.

Der SC HarzTor und der SSV Neuhof mischen weiter munter im Vorderfeld der Kreisliga mit, beide Teams setzten sich am Sonntag in jeweils hart umkämpften Partien durch. Nichts zu holen gab es am 11. Spieltag auswärts für den FC Eisdorf, während Schlusslicht Hattorf trotz der Niederlage eine Aufwärtstendenz zeigt.