Osterode. Spitzenreiter VfR Dostluk muss zum Aufsteiger Rosdorf, Petershütte gastiert im Topspiel beim FC Gleichen und Rotenberg spielt beim RSV Göttingen.

Drei Auswärtsspiele stehen für das Altkreis-Trio in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Während Petershütte zum Topspiel nach Bremke fährt, muss der Spitzenreiter VfR Dostluk zum Schlusslicht nach Rosdorf. Der SV Rotenberg ist in Göttingen gefordert. Spielbeginn ist am Sonntag um 14.30 Uhr, nur beim SVR geht es eine Viertelstunde später los.