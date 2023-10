Osterode. Das Schlusslicht von den Freiheiter Höhen empfängt in der 1. Kreisklasse Nord den TSC Dorste. In Bad Grund steigt ein weiteres Altkreis-Duell.

Zwei Altkreis-Duelle auf den Freiheiter Höhen und in Bad Grund, dazu das Verfolgerduell in Pöhlde und ein angesäuerter Spitzenreiter - der 11. Spieltag in der 1. Kreisklasse Nord hat eine Menge zu bieten. Spielbeginn ist am Sonntag um 14.30 Uhr, nur beim SV Rotenberg II wird schon am Samstag ab 16 Uhr gespielt.