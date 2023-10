Osterode. In der Fußball-Kreisliga steht der 11. Spieltag an. Während in Walkenried ein Altkreis-Duell steigt, ist der FC Eisdorf zu Gast beim Spitzenreiter.

Vier Partien mit Altkreis-Beteiligung stehen am 11. Spieltag der Fußball-Kreisliga auf dem Programm. Im Fokus befindet sich dabei das Nachbarschaftsduell zwischen Südharz und HarzTor. Anpfiff auf allen Plätzen ist am Sonntag um 14.30 Uhr.