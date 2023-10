Herzberg. Das Landesliga-Spiel der Frauen der HSG Oha beim MTV Rosdorf II sollte eigentlich am Sonntag stattfinden. Ein neuer Termin steht noch aus.

Das Spiel der HSG Oha in der Handball-Landesliga Süd der Frauen beim MTV Rosdorf II findet nicht wie vorgesehen statt. Ursprünglicher Spieltermin war Sonntag, 15. Oktober. Auf Bitten der Harzerinnen wird die Partie aber verlegt.

Die Damenmannschaft der HSG Oha wird zurzeit von personellen Sorgen geplagt. Bereits im vergangenen Ligaspiel gegen die HSG Plesse-Hardenberg standen Trainer Frank Mai nur neun Feldspielerinnen zur Verfügung. Am Sonntag wäre der Kader aufgrund weiterer Ausfälle sogar noch dünner gewesen.

MTV Rosdorf stimmt Spielverlegung zu

„Ich habe Sascha Heiligenstadt vom MTV kontaktiert. Er hat der Spielverlegung sofort zugestimmt“, schildert Mai den unkomplizierten Ablauf. Ein möglicher neuer Spieltermin ist Freitag, 15. Dezember. Die Teams müssen sich bis zum 19. Oktober geeinigt haben, sonst bekommen beide zwei Minuspunkte aufgebrummt.

Die HSG Oha startete super in die Landesliga-Saison, nach drei Siegen in Folge gab es erst vergangene Woche die erste Niederlage gegen Topfavorit Plesse-Hardenberg. Aktuell stehen die Harzerinnen auf Tabellenplatz drei. „Diese Position möchte ich nicht aufgrund von vielen Ausfällen so leicht wieder hergeben“, ist Mai ehrlich.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.