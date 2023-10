Braunlage. Zum ersten Mal überhaupt absolviert die neu gegründete 1b-Mannschaft der Harzer Falken ein Spiel. Zu Gast im Wurmbergstadion ist der OSC Berlin.

Eine echte Premiere gibt es am Freitagabend im Braunlager Wurmbergstadion. Die 1b-Mannschaft der Harzer Falken wird ihr erstes Spiel der Vereinsgeschichte austragen. Zu Gast dabei eine Auswahl des OSC Berlin, die ebenso wie die Gastgeber in der Landesliga antreten, allerdings unter dem Dach des Berliner Verbands in der Hauptstadt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.