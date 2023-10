Lasfelde. Mit der Partie in der 1. Kreisklasse Nord wird das Fußball-Wochenende eröffnet. Es kommt zum Wiedersehen von SVL-Coach Jörg Müller mit seinem Ex-Club.

Mit einem Lokalduell wird am Freitagabend das Fußball-Wochenende im Altkreis eingeläutet. In der 1. Kreisklasse Nord hat die zweite Mannschaft des TuSpo Petershütte den SV Lerbach zu Gast, Spielbeginn auf dem Sportplatz an der Bahn ist um 19 Uhr.