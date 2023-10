Wulften. Beim Eishockey Fanclub Südharz laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison, zwei Daten können bereits im Terminkalender notiert werden.

Nicht nur bei den Harzer Falken in Braunlage laufen die Vorbereitungen auf die neue Eishockey-Saison, auch beim Eishockey Fanclub Südharz wird für die anstehende Spielzeit geplant. So ist unter anderem eine Übernachtungsfahrt nach Sande vorgesehen.

Zunächst aber sind alle Mitglieder und Freunde am Samstag, 14. Oktober, zum traditionellen Bosseln eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei Präsident Frank Berlin in der Schillerstraße in Wulften. Im Anschluss an die sportliche Tätigkeit ist ein gemütliches Beisammensein mit Grillen geplant. Anmeldungen nimmt Michael Wochnik unter Telefon 0160/1850077 oder per E-Mail an michaelwochnik@gmx.de entgegen.

Diesmal soll in Sande auch Eishockey geschaut werden

Am 9. Dezember ist außerdem eine Auswärtsfahrt mit Übernachtung nach Wilhelmshaven geplant. Da die Fahrt im vergangenen Jahr trotz des Spielausfalls bestens ankam, gibt es nun eine Wiederholung. Diesmal soll natürlich auch Eishockey geschaut werden, die Harzer Falken sind beim amtierenden Regionalliga-Meister ECW Sande zu Gast. Vor und nach dem Spiel kann der Weihnachtsmarkt angesteuert werden, der in Wilhelmshaven nur wenige Meter vom Hotel entfernt beheimatet ist.

Die Kosten für die Fahrt inklusive Übernachtung werden etwa 150 Euro betragen. „Wir brauchen mindestens 30 Mitreisende, damit die Fahrt stattfinden kann“, hofft Berlin auf genügend Resonanz. Anmeldungen sind unter den bekannten Kontaktdaten ebenfalls an Michael Wochnik zu richten, die Anmeldefrist endet am 26. Oktober.

