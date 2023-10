Braunlage Die Harzer Falken haben ihren ersten Sieg in der Vorbereitung eingefahren, mussten sich dann im Rückspiel bei den Haßfurt Hawks aber geschlagen geben.

Die Harzer Falken haben ihren ersten Sieg in der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord eingefahren. Gegen den ambitionierten bayrischen Landesligisten Haßfurt Hawks setzten sich die Braunlager vor heimischer Kulisse mit 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) durch. Beim Rückspiel in Haßfurt musste sich das Team von Coach Jozef Potac hingegen knapp mit 5:6 (2:1, 1:1, 2:3, 0:1) nach Penaltyschießen geschlagen geben.