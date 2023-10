Osterode Landesliga-Aufsteiger SG Wu/Li/Ha ist knapp an einem Auswärtspunkt vorbeigeschrammt. In der Frauen-Kreisliga bleibt der SC HarzTor auf Erfolgskurs.

In der Frauen-Landesliga hat der Aufsteiger SG Wulften/Lindau/Hattorf eine Überraschung verpasst und ist direkt wieder im Bezirkspokal gefordert. In der Bezirksliga wurde die Partie des FC Westharz in Bovenden kurzfristig in den November verschoben. Weiter auf einer Erfolgswelle sind die Fußballerinnen des SC HarzTor in der Kreisliga unterwegs.