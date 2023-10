Große Spendenaktion: JFV Rhume-Oder lädt zum Heimspieltag

Am Samstag, 7. Oktober, finden ab 10.30 Uhr fünf Heimspiele der Fußball-Mannschaften des JFV Rhume-Oder auf dem Sportlatz in Hattorf statt. Der Tag steht im Zeichen einer Spendenaktion für Claudia Behnke aus Förste. Sie ist an einem Gehirntumor erkrankt, der nur in einer Privatklinik operativ entfernt werden kann. Die Kosten in Höhe von rund 25.000 Euro dafür sind von ihr selbst zu tragen.

„Da der JFV Rhume-Oder durch ein Vorstandsmitglied und Trainer persönlich betroffen ist, möchten wir den Tag nutzen, um Spenden zu sammeln“, hofft der Verein auf viel Unterstützung. Es werden Spendenbüchsen aufgestellt und auch mit Großteilen des Erlöses aus dem Verkauf von Kaffee, Kuchen, Würstchen, Pommes und Kaltgetränken soll die Aktion bestmöglich unterstützt werden.

Diese Spiele werden auf dem Hattorfer Sportplatz ausgetragen

Folgende Spiele werden stattfinden:

10.30 Uhr: JFV D3-Jugend gegen VfB Südharz

12 Uhr: JFV C1-Jugend gegen JSG Weser/Solling

13.30 Uhr: JFV D1-Jugend gegen JFV Eichsfeld II

14.45 Uhr: JFV B1-Jugend gegen FC Eintracht Northeim II

16.30 Uhr: JFV A1-Jugend gegen JSG Nörten

Parallel dazu findet ab 14.30 Uhr auf dem zweiten Rasenplatz das Spiel der C-Mädchen des JFV-Stammvereins FC Merkur Hattorf gegen den TSV Nesselröden statt.

Der JFV Rhume-Oder bedankt sich bei den beteiligten Vereinen für die kurzfristige Bereitschaft, die Spiele zeitlich zu verlegen. Als Rahmenprogramm wird für alle Besucher zudem Beach-Fußballtennis, Torwandschießen und Beach-Fußball angeboten. Der JFV Rhume-Oder freut sich auf einen tollen Jugendfußballtag mit zahlreichen Gästen. Über den Link www.gofundme.com/f/tumor-zwischen-hirnhaut-und-ruckenmark kann auch direkt für Claudia Behnke gespendet werden.

