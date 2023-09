Fußball: In der 1. Kreisklasse trifft der SV Lerbach (gelb-schwarz) auf den SV Förste. Die Gäste aus Förste gewinnen das Spiel auf dem Platz an der Mühlenwiese mit 5:0 (2:0).

Osterode Amateurfußballherz, was willst du mehr? Gleich drei Altkreis-Duelle stehen in der 1. Kreisklasse Nord an, es dürfen spannende Partien erwartet werden.