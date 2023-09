An diesem Tag spielt die BG Göttingen gegen Ludwigsburg

Während die BG Göttingen momentan in der Türkei um einen Platz in der Basketball Champions League kämpft, hat die Basketball-Bundesliga das Heimspiel der Göttinger gegen die MHP Riesen Ludwigsburg terminiert. Die Partie wird am Dienstag, 28. November, ab 20 Uhr in der Sparkassen-Arena ausgetragen. Die Verlegung wurde aufgrund der Veilchen-Teilnahme an dem Qualifikationsturnier notwendig, der ursprüngliche Termin der Partie des ersten BBL-Spieltags gegen die Ludwigsburger überschnitt sich hiermit.

Der Heimspiel-Auftakt ist für das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart nun am Samstag, 7. Oktober, gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Die Zauberer sind dann ab 18.30 Uhr zu Gast in der Sparkassen-Arena. Für diese Partie sowie für alle weiteren Veilchen-Heimspiele in der BBL-Hinrunde sind ab sofort Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Hier gibt es Eintrittskarten für die BG Göttingen

Die Tickets gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab am Schützenplatz in Göttingen, an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Auch Dauerkarten für die anstehende Spielzeit der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga sind weiterhin erhältlich.

