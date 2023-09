Bildergalerie: Der 1. VC Pöhlde schlägt in der Oberliga auf

In der Volleyball-Oberliga spielen die Herren des 1. VC Pöhlde am 23. September 2023 in der Mahntehalle Herzberg gegen die SVG Lüneburg III. Es ist das erste Spiel der Pöhlder in der Oberliga seit der Saison 1989/90.

Foto: Robert Koch / FMN