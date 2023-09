BG Göttingen: Erfolgreiche Generalprobe gegen Limburg

Der BG Göttingen ist die Generalprobe zur Basketball Champions League-Qualifikation gelungen. Die Basketballer von BG-Headcoach Olivier Foucart besiegte am Mittwochabend den belgischen Erstligisten Hubo Limburg United mit 89:72 (38:35). Anfang September hatten die Südniedersachsen noch in Belgien gegen die Limburger verloren. Im Göttinger Sartorius Basketball Lab lieferten sich beide Mannschaften in dem nicht-öffentlichen Test über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. In der Schlussphase hatten die Gäste dann aber nichts mehr entgegenzusetzen. Bester Veilchen-Werfer war Umoja Gibson mit 22 Punkten.

Die Veilchen, bei denen nur Harper Kamp (Knie) noch nicht mitwirken konnte, starteten mit viel Energie in die Partie und gingen schnell 6:1 in Front (2.). Doch die belgischen Gäste fingen sich und glichen zum 8:8 aus (5.). Bis zum Viertelende blieb es knapp, mit dem letzten Angriff brachte Gibson die Hausherren wieder 19:18 in Front.

BG Göttingen behauptet zur Pause eine knappe Führung

Den zweiten Abschnitt begannen die Göttinger mit einem Dreier von Bodie Hume zum 22:18. Die Veilchen nutzten im Anschluss ihre Schnelligkeit und behaupteten die Führung (28:25/14.). Karlis Silins erhöhte den Vorsprung auf 31:27, in die Halbzeit ging es beim Stand von 38:35.

Nach dem Seitenwechsel nahm Foucart direkt eine Auszeit, weil sein Team zu nachlässig aus der Pause kam und einen 0:5-Lauf kassierte. Danach fing sich die BG, Gibson sorgte durch ein Vier-Punkte-Spiel für das 47:43. Kurz darauf führten die Veilchen sogar mit 60:52, aber die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Vor dem Schlussviertel glichen die Belgier zum 60:60 aus.

Teams liefern sich einen Dreier-Shoot-out

Zu Beginn des letzten Abschnitts lieferten sich beide Teams einen Shoot-out von der Dreier-Linie. Zach Ensminger startete diesen mit seinem Treffer zum 63:60, Gibson legte zum 66:60 nach. Insgesamt fielen neun Dreier in Folge – die Serie beendete Limburgs Jonas Delelieux zum 75:72 (35.). Im Anschluss ging bei den Belgiern nichts mehr. Die BG-Defensive zwang die Gäste zu Ballverlusten, verteidigte stark und schloss die Partie mit einem 14:0-Lauf ab.

„Ich freue mich in erster Linie für meine Jungs, weil wir schwierige Wochen hinter uns haben, insbesondere mental. Wir haben im Training gut gearbeitet, aber das ist nur ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen noch viele Sachen besser machen“, sagte BG-Headcoach Foucart, lobte allerdings auch: „Die Intensität und die Energie haben heute fast über die ganzen 40 Minuten gestimmt. Das ist die Basis. Wir müssen jetzt weiterarbeiten und die kleinen Fehler, die wehtun, abstellen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen.“

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.