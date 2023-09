Kindersport Bewegungscamp in Osterode geht in Runde zwei

Das Bewegungscamp im Osteroder Jahnstadion geht in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, als mehr als 500 Kinder das Angebot annahmen, findet nun am Wochenende die zweite Auflage statt. Am Samstag, 23. September, und Sonntag, 24. September, sind alle Kinder eingeladen, sich an den vielfältigen Bewegungsstationen auszuprobieren.

Die Kindersportstiftung am Harz, der VfR Dostluk Osterode, der MTV Osterode und die Stadt Osterode am Harz richten in Kooperation mit vielen weiteren Institutionen und Vereinen das Camp im Jahnstadion aus. Ziel der Veranstaltung ist es, „den teilnehmenden Kindern durch spielerische Bewegung und sportliche Angebote eine positive Grundlage für eine möglichst nachhaltige Sportbiografie zu ermöglichen“, wie es in der Einladung heißt. Der Wettkampfgedanke wird dabei gänzlich ausgeklammert.

Diese Angebote warten auf die Kinder beim Bewegungscamp

Die Bewegungsangebote für den Nachwuchs umfassen unter anderem Hüpfburgen, ein Ninja Parcours, Ropeskipping, Spikeball und einige Klassiker wie Dosenwerfen, Weitsprung oder Eierlaufen. Die erledigten Stationen werden auf einem Bewegungspass gesammelt, für jeden kompletten Pass gibt es zudem dank der Kindersportstiftung eine Spende für die jeweilige Schule oder Kita des Kindes. Für die Kinder ist die Teilnahme kostenfrei, zudem wird für die jungen Sportler von den Veranstaltern eine warme Mittagsmahlzeit bereitgestellt.

Das Bewegungscamp im Jahnstadion ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. „Wir freuen uns auf zwei tolle Tage“, hofft der gastgebende VfR Dostluk auf viele begeisterte Teilnehmer. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht notwendig.

