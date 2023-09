Aktion des TC Bad Grund: Laufen, bis das Licht angeht

Unter dem Motto „Wir laufen bis das Licht angeht!“ veranstaltete der TC Bad Grund einen Spendenlauf, dessen Erlöse dazu beitragen, den Umbau der eigenen Flutlichtanlage auf LED-Technologie zu finanzieren. Zudem wird die eigene Kinder- und Jugendarbeit des Tennisvereins unterstützt.

Bei dem Spendenlauf ging es darum, durch sportliche Leistung ein hohes Spendenvolumen zu generieren. Die Läuferinnen und Läufer hatten es dabei gleich in zweierlei Hinsicht selbst in der Hand. Zum einen mussten sie im Vorfeld Sponsoren gewinnen, die sie und damit den Verein mit einem vereinbarten Geldbetrag pro gelaufener Runde unterstützen. Zum anderen mussten sie selbst gut vorbereitet sein, um möglichst vielen Runden auf dem Sportplatz in Bad Grund zu absolvieren.

189 Unterstützer sind beim Spendenlauf dabei

Die wochenlange Vorbereitung hatte sich gelohnt. Die Läufer hatten sich die sagenhafte Anzahl von 189 Unterstützern gesichert und waren topfit, sich der Herausforderung auf dem Platz zu stellen. Auch die organisatorische Vorbereitung durch das Veranstaltungsteam mit Sandra Wagner, Frederik Mantel, Lennart Gehrke, Ilona Schubert und Sonja Balbinot war eine Punktlandung.

Beim Spendenlauf des TC Bad Grund: Caner Ögüt und Frank Schubert geben Gas. Foto: TC Bad Grund / Verein

Pünktlich um 11.30 Uhr ertönte die Startklappe und das Feld der Läuferinnen und Läufer setzte sich in Bewegung. Runde um Runde absolvierten die Läufer, angefeuert von zahlreichen Gästen, Eltern und Sponsoren. Um 13 Uhr wurden die letzten verbliebenen Läufer abgepfiffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Samra Sulejmanovic, Trainerin beim TC Bad Grund und Schiedsrichterin des Spendenlaufes, mit ihrem Team insgesamt 774 Sportplatzrunden der Läuferinnen und Läufer protokolliert, eine fantastische Leistung!

Showtraining mit Wolfgang Röttger

Für ein weiteres Programm-Highlight sorgte Coach Wolfgang Röttger im Nachgang des Spendenlaufs mit einem Showtraining für die zahlreichen Gäste und Unterstützer des Vereins. Trotz der zahlreichen Runden, die die Kinder- und Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt bereits in den Beinen hatten, gaben sie alles, um eine lupenreine Performance an diesem besonderen Tag zu zeigen.

Ziel war es, zu demonstrieren, wie sich Spielerinnen und Spieler ab einem Alter von sechs Jahren im Verein leistungsorientiert entwickeln können. Röttger ging dabei gezielt auf den methodischen Aufbau, das vom Verein konsequent umgesetzte Play & Stay-Konzept und die zahlreichen Erfolge des Nachwuchses ein. Ein großes Dankeschön ging an Robert Fiosins, Stig und Svea Schreier, Charlotte Lorenz sowie Alessandro und Massimiliano Balbinot für ihre tolle Trainingsleistung.

Auch der Bürgermeister greift zum Schläger

Der Bürgermeister der Bergstadt Bad Grund, Holger Diener, war begeistert von der Arbeit des TC Bad Grund und ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit den Kids und Teens sowie den Eltern und Gästen selbst auf den Tennis-Court zu gehen. Heike und Oskar Biermann gestalteten ein buntes Spieleprogramm, bei dem der Spaß und das gemeinschaftliche Spiel im Mittelpunkt standen.

Beim Spendenlauf des TC Bad Grund: Gute Stimmung bei Sonja Balbinot. Foto: TC Bad Grund / Verein

In seiner Ansprache zum Abschluss der Veranstaltung unterstrich Frank Schubert, Vorsitzender des TC Bad Grund, den Erfolg der Veranstaltung und dankte allen Teilnehmern, Unterstützern, Ehrenamtlichen, Trainern und Sponsoren. In Richtung der 50 Kinder- und Jugendlichen des Vereins verdeutlichte Schubert, dass jeder an diesem Tag sehen könne, was diese gemeinsam erreichen können, wenn sie sich für eine Sache konsequent einsetzen, diese gestalten und umsetzen.

Unter großem Jubel der Anwesenden konnte Schubert dann die Spendensumme verkünden - und die konnte sich sehen lassen. Die Läuferinnen und Läufer sorgten mit ihren sportlichen Leistungen an diesem Tag für 4.500 Euro an Spenden- und Sponsorengeldern.

