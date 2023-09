Beim TTC Förste fliegen wieder die Tischtennisbälle

Förste Insgesamt neun Mannschaften gehen für die Förster in dieser Saison an den Start, für einige Teams stehen bereits die ersten Punktspiele an.

In der neuen Spielzeit 2023/24 geht der TTC Förste mit insgesamt sechs Erwachsenenmannschaften und drei Jugendteams auf Punktejagd. Den Anfang machte in diesem Jahr die gemischte sechste Mannschaft, die in der 4. Kreisklasse spielt.

Im Heimspiel hatte man den TSV Steina zu Gast. Es sollte sich ein äußerst enges Match entwickeln, bei dem Förste den besseren Start hatte und durch Peinemann/Sindram im Doppel sowie Melanie Peinemann und Louis Sindram mit 3:1 in Führung ging. Der Gast aus dem Südharz verkürzte anschließend, doch Stefanie Ettig stellte den alten Abstand wieder her. Der TSV Steina ließ sich in der Folgezeit jedoch nicht abschütteln und gewann seinerseits drei Einzel in Folge, sodass es plötzlich 4:5 aus Förster Sicht stand. Nachdem abermals Steffi Ettig ausgleichen konnte, mussten die Schlussdoppel über das Ergebnis entscheiden. Da auch hier jede Mannschaft ein Doppel für sich entscheiden konnte, trennte man sich letztendlich mit einem gerechten 6:6-Unentschieden.

Spannendes Duell zwischen der fünften und sechsten Mannschaft

Zwei Tage später kam es zum vereinsinternen Duell zwischen der fünften und der sechsten Mannschaft. Beide Eingangsdoppel gingen nach jeweils zwei spannenden Fünfsatzspielen an die Sechste, es siegten Ahrens-Armbrecht/C. Gross und Peinemann/Sindram. Doch die Fünfte ließ sich durch den Rückstand nicht verunsichern und gewann ihrerseits durch Norbert Blume, Daniel Gross sowie Bernd Braukhof drei Spiele in Folge zum 3:2-Zwischenstand. Iris Ahrens-Armbrecht und Melanie Peinemann drehten durch ihre Erfolge das Ergebnis wieder, sodass eine Überraschung durchaus in der Luft lag. Aber es sollten dann doch die letzten Punkte für die Sechste bleiben, denn abermals D. Gross und Braukhof sowie Achim Schwerthelm erspielten vor den Schlussdoppeln eine 6:4 Führung, die dann Blume/D. Gross zum 7:4-Endstand für die fünfte Auswahl ins Ziel brachten.

Wenig zu bestellen hatten die dritten Herren in der 2. Kreisklasse in ihrem ersten Punktspiel beim TSV Schwiegershausen. Lediglich Rüdiger Behrens mit zwei Siegen und Neuzugang Marc Hoppe konnten die Niederlage beim 3:7 etwas freundlicher gestalten.

Vierte Mannschaft des TTC Förste unterliegt dem SV Rot-Weiß Hörden II

Ebenfalls zum Saisonauftakt trat die vierte Auswahl im Heimspiel der 3. Kreisklasse gegen den SV Rot-Weiß Hörden II an. Nach den Eingangsdoppeln lag man schnell mit 0:2 hinten. Zwei Spielgewinne durch Werner Steffens und Hermann Mues sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Anschluss feierte nach langer krankheitsbedingter Pause Stephan Tröh mit seinem Erfolg zur 3:2-Führung ein gelungenes Comeback. In der Folge der Partie gelang allerdings nur noch Mues ein Sieg für Förste, am Ende stand eine unglückliche 4:7-Niederlage zu Buche.

Alle drei Förster Jugendmannschaften versuchen in der 3. Kreisklasse Ost ihr Glück. Zum Auftakt hatte es die erste Jugend mit dem TTC Pe-La-Ka II zu tun. Auch hier entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem keine der beiden Mannschaften die andere ziehen lassen wollte. So stand es Mitte der Begegnung durch Spielgewinne von Moreira/Claus im Doppel sowie Jannik Moreira, Marius-Mike Grütz und Rian Neitzel 4:3 aus Förster Sicht. Nachdem der Gastgeber aus PeLaKa noch einmal ausgleichen konnte, waren es wiederum Neitzel und Grütz, die die restlichen Punkte zum 6:4-Erfolg für die Förster Jungs erspielten.

Deutliche Ergebnisse bei den internen Jugendduellen

Chancenlos hingegen war die neu formierte dritte Jugend. Bei der 0:10-Heimniederlage gegen die SG Rhume II konnten immerhin Tim Dix sowie Mattis Fricke einen Satz für sich verbuchen. Zwei vereinsinterne Duelle standen ebenfalls für die Jugendteams auf dem Programm.

Erwartungsgemäß konnte die Zweite gegen die erste Mannschaft keinen Blumentopf gewinnen. Bei der 1:9-Niederlage gelang Marius-Mike Grütz der Ehrenpunkt. Ebenfalls ohne Chance war die dritte Mannschaft gegen die Erste. 10:0 hieß es am Ende für die erste Mannschaft. Die Punkte für den derzeitigen Tabellenführer erspielten in den internen Duellen Grütz/Claus, Jannik Moreira (4), Marius-Mike Grütz, Julian Claus (3), Jannik Claus (3), Moreira/Jannik Claus, Neitzel/Julian Claus sowie Rian Neitzel (2).

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.