Herren des TTC Pe-La-Ka feiern zum Auftakt einen Sieg

Die Mannschaften des TTC Pe-La-Ka sind mit ihren ersten Spielen in die Tischtennis-Saison eingestiegen. Dabei gab es sowohl erfreuliche Ergebnisse als auch deutliche Niederlagen.

Einen verheißungsvollen Start hatte die erste Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka in der Bezirksliga gegen den SC Weende Göttingen III, als man alle drei Eingangsdoppel durch Janis Högemann/Christoph Klein, Alexander Gaun/Thomas Büschleb und Torsten Nickel/Jan Lossie gewinnen konnte. Die Führung wurde in der Folge bis auf 6:0 ausgebaut, ehe die Gäste aus der Unistadt zu ihren ersten Siegen kamen. Die Seestädter ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und gewannen verdient mit 9:3. Beim Auswärtsspiel beim SC Dassel musste man sich dann jedoch mit 5:9 geschlagen geben. Högemann/Klein und Schubert/Büschleb waren im Doppel erfolgreich, im Einzel Büschleb, Högemann und Nickel.

Niederlagen für die dritten Herren und die Damen des TTC Pe-La-Ka

Die dritte Herrenmannschaft des TTC Pe-La-Ka hatte in der 3. Kreisklasse beim TTC Grün-Weiß Herzberg V keine Chance und unterlag glatt mit 0:7. Auch die Damenmannschaft musste eine Niederlage einstecken, sie verlor in der Kreisliga ihr Auswärtsspiel beim TSV Jahn Hemeln mit 3:6. Erfolgreich für Pe-La-Ka waren dabei Christiane Meyer (2) und Anja Füllgrabe.

Die erste Jugendmannschaft reiste in ihrem ersten Punktspiel der 1. Kreisklasse zum TV Bilshauen II. In der Aufstellung Jannis Mai, Lasse Wachsmuth, Tamara Lossie und Jaaron Bode hatte man beim 10:0 keine Probleme. Die zweite Jugend hatte ihr erstes Spiel in eigener Halle in der 3. Kreisklasse gegen TTC Förste. Carlotta Witt/Sophia Leditschke siegten knapp in fünf Sätzen, Niklas Hogreve/Tom Schwarze unterlagen. Bis zum 4:4 durch die Punkte von Witt (2) und Leditschke war die Partie offen. Durch zwei klare Niederlagen unterlag das neugestaltete Team am Ende mit 4:6.

