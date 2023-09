BG Göttingen lädt Fans zur Teampräsentation ein

Die BG Göttingen geht in den Endspurt der Saisonvorbereitung. Am Mittwoch steht für das Team von Headcoach Olivier Foucart das letzte Testspiel an, ehe die Veilchen in der kommenden Woche zum Qualifikationsturnier für die Basketball Champions League ins türkische Belek reisen. Dort treffen die Göttinger am Mittwoch, 27. September, im Viertelfinale auf die Heroes Den Bosch aus der BNXT-Liga.

Das letzte Testspiel passt daher perfekt. Gegner ist die Mannschaft von Hubo Limburg United, die Belgier sind ebenfalls in der BNXT-Liga zu Hause. Ausgetragen wird die Partie hinter verschlossenen Türen im heimischen Sartorius Basketball Lab. Ob kurzfristig ein Livestream angeboten werden kann, ist noch offen. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der Mannschaften in der Vorbereitung, Anfang September hatte Limburg United beim Heimturnier in Belgien mit 71:64 die Oberhand behalten.

Bombenentschärfung auf dem Schützenplatz: Kein öffentliches Testspiel möglich

Aufgrund der Sperrung der Sparkassen-Arena im Rahmen der Vorbereitungsmaßnahmen für eine Bombenentschärfung auf dem Schützenplatz am Samstag, 23. September, muss die traditionelle Saisoneröffnung der Göttinger mit einem öffentlichen Testspiel in diesem Jahr ausfallen. „Das ist in erster Linie natürlich sehr ärgerlich für die Fans. Wir bedauern, dass die treuen Anhänger vor dem ersten Liga-Spiel keine Möglichkeit bekommen, das neue Team live in Aktion zu erleben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Einen kleinen Trost haben die Veilchen allerdings geplant: Hautnah können BG-Fans das Team am Mittwoch, 4. Oktober, erleben. Dann präsentiert sich die Mannschaft um BG-Kapitän Harper Kamp ab 17.30 Uhr im Göttinger Kauf Park ihren Anhängern. Vorgestellt werden die Basketballer von BG-Hallensprecher Florian Schmidt. Nach der Präsentation steht das gesamte Team den Fans für Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung.

