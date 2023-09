Trotz Niederlage: BG Göttingen macht in Braunschweig Fortschritte

Die BG Göttingen hat ihr vorletztes Testspiel in der Vorbereitung auf die BBL-Saison 2023/24 verloren, aber als Team einen Schritt nach vorn gemacht. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart musste am Mittwochabend dem Liga-Konkurrenten Basketball Löwen Braunschweig 79:92 (41:46) geschlagen geben. In der Braunschweiger Tunica-Halle verteidigten die Gäste phasenweise stark, mussten sich in dem nicht-öffentlichen Test am Ende aber doch geschlagen geben. Bester Veilchen-Werfer war Karlis Silins mit 22 Punkten.

Bei den Veilchen kam nach überstandener Sprunggelenksverletzung zum ersten Mal Deondre Burns zum Einsatz, auch Fedor Zugic konnte wieder mitwirken. Weiterhin nicht dabei war Harper Kamp (Knie). In einem intensiven ersten Viertel erwischten die Göttinger einen guten Start und gingen durch Silins 8:4 in Front (4.). Doch dann verteidigten die Braunschweiger aggressiver. Zunächst blieben die Veilchen durch einen Dreier von Mathis Mönninghoff vorne (11:9), trafen ihre offenen Würfe aber zu selten. Den Abschnitt beendete die BG mit einem 2:17-Lauf zum 13:26.

BG Göttingen agiert auf Augenhöhe mit Braunschweig

Im zweiten Viertel stellten sich die Gäste besser auf die Löwen-Defense ein und verkürzten durch einen Dreier von Zach Ensminger auf 24:30 (13.). Beide Mannschaften agierten dann auf Augenhöhe. Die Braunschweiger zogen wieder auf 31:44 davon (18.), doch die BG gab nicht auf, kämpfte und schloss den Abschnitt mit einem 10:2-Lauf zum 41:46 ab. Nach dem Seitenwechsel fielen endlich auch die offenen Dreier. Bodie Hume, Burns und noch einmal Hume holten die Führung für die Veilchen durch drei Dreier in Folge zurück (50:48/22.). Doch die Braunschweiger fingen sich schnell wieder und ließen einen 0:9-Lauf zum 50:57 folgen (24.). Ins Schlussviertel ging es mit einem 63:71-Rückstand.

Im letzten Abschnitt verließ die Göttinger wieder das Wurfglück. Bei den Braunschweigern, die am Wochenende nur hauchdünn gegen Alba Berlin verloren hatten, lief es besser (66:81/34.) Die Gäste kamen noch einmala auf 77:84 heran (37.), ein Löwen-Lauf am Schluss ließ das Ergebnis dann deutlicher aussehen, als die Partie eigentlich war.

„Das war ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Wir haben viele offene Würfe nicht getroffen und trotzdem 20 Assists gegeben“, sagte Foucart und ergänzte: „In der Transition-Defense haben wir aber zu viele Punkte abgegeben. Die kleinen Fehler, die wir machen, summieren sich am Ende. Wir müssen weiter an unserer Aggressivität arbeiten und mehr Spieler müssen Verantwortung übernehmen. Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns.“

