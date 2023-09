TSV Schwiegershausen feiert ein besonderes Sportfest

Eine Gruppe Mountainbiker des TSV Schwiegershausen startet beim Sportfest in Richtung Lonau.

Das Sportfest des TSV Schwiegershausen hatte wegen der anhaltenden Bauarbeiten auf dem Sportplatz in diesem Jahr seinen Ausgangspunkt in der Schwiegershäuser Sporthalle. Der TSV-Vorsitzende Olaf Kaisner eröffnete die Veranstaltung mit seiner Begrüßung.

Anschließend machten sich eine Walkinggruppe und fünf Radfahrgruppen mit Distanzen zwischen 20 km und 40 km und insgesamt knapp 50 Teilnehmern auf die Strecken. Bei den Fahrradfahrern wurde zwischen E-Bike, Mountainbike und Gravelbike unterschieden. Unter anderem führten die sorgsam ausgewählten Strecken die Teilnehmer Richtung Auerhahngehege, Herzberger Schloss oder die Bever.

Disziplinen für das Sportabzeichen werden absolviert

Von 13 bis 15 Uhr haben rund 20 Teilnehmer ihre fehlenden Disziplinen für das Sportabzeichen auf dem Sportplatz absolviert. Hierfür wurde die Laufbahn auf dem Sportplatz glücklicherweise durch die Stadt Osterode rechtzeitig zum Sportfest einwandfrei hergerichtet. Für die Abnahme der 800 m Strecke traf man sich wiederum an der Sporthalle.





An der Halle konnten sich die Gäste außerdem den ganzen Tag über mit einer Diashow vom Baufortschritt der Arbeiten am Gebäude auf dem Sportplatz überzeugen. Vom Beginn Mitte März bis zum aktuellen Stand hat sich bereits eine Menge getan.

Zudem wurde auch das Bausteinprojekt vorgestellt. Jeder Interessierte kann ab sofort einen Baustein gegen eine Spende von 25 Euro erwerben und so als Unterstützer Teil des Projekts werden.

Wünsche für Veränderungen auf dem Sportplatz

Wünsche für Veränderungen auf dem Sportplatz, die mit dem Bausteinprojekt verwirklicht werden sollen, wurden in diesem Zusammenhang auch direkt aufgenommen. Outdoor Fitnessgeräte, Boule-Bahnen, die Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte, ein Outdoor-Handball-Feld oder ein Multifunktionsfeld waren einige der Vorschläge. Wer einen Baustein erwerben möchte, kann sich an ein Vorstandsmitglied des TSV Schwiegershausen wenden oder sich über die Social Media-Kanäle des TSV melden. So können natürlich gerne auch weitere Vorschläge eingereicht werden.

Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder gibt es unter www.tsv-schwiegershausen.de.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.