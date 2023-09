Während TuSpo Petershütte (in weiß) einen Auswärtssieg bei Sparta Göttingen feiert, muss sich der SV Rotenberg zu Hause geschlagen geben.

Osterode Sieg, Niederlage und Unentschieden - so fällt die Bilanz der Altkreis-Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende aus.